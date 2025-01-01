Известный украинский ученый погиб из-за российского обстрела Киева

В момент обстрела ученый был в своем доме

Российские оккупанты в ночь на 1 января устроили обстрел Киева и уничтожили дом известного нейробиолога Игоря Зимы. Он погиб вместе с женой.

Об этом сообщила его знакомая Дарья Третьякова-Душечкина в Facebook. По ее словам, мужчина находился в своей кровати.

"01/01/25 в первую атаку дронов на Киев 2025 года погиб наш друг, выдающийся человек, доктор наук Игорь Зима погиб всей семьей: вместе с женой и котиком. Просто у себя дома", — написала она.

Игорь Зима — доктор биологических наук УНЦ "Институт биологии и медицины", руководитель команды сервиса "Интегративная ЭЭГ". Имел более 40 лет стажа работы в области нейрофизиологии и психофизиологии. Занимался изучением деятельности человеческого мозга и работал с детьми.

Как сообщалось ранее, в Печерском районе столицы после обстрела был частично разрушен жилой многоквартирный дом в результате падения обломков. После атаки сообщалось, что несколько человек получили ранения, среди них беременная женщина. Знакомые Зимы тогда сообщили, что доктор не выходит на связь.