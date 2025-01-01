Под завалами дома в Киеве нашли тело женщины: что известно (обновлено)

В доме случилось разрушение с 6 по 4 этажа шестиэтажного жилого дома с последующим возгоранием квартир

В жилом доме в Печерском районе Киева, который был поврежден от атаки российских дронов, обнаружена погибшая женщина. Ее тело нашли во время разбора завалов.

Об этом в среду, 1 января, сообщили в Киевской городской военной администрации (КГВА). Там отметили, что спасательная операция продолжается.

Обновлено 12:35 : Начальник КГВА Тимур Ткаченко уведомил, что количество погибших выросло до двух человек.

В Офисе Генпрокурора сообщают, что количество пострадавших в результате атаки выросло до семи человек, среди которых две беременные женщины.

В настоящий момент известно, что в доме случилось разрушение с 6 по 4 этажа шестиэтажного жилого дома с последующим возгоранием квартир на 4 и 5 этажах.

Кроме того, в Печерском районе в результате атаки возник пожар на кровле нежилого здания на площади 80 кв. м, а на территории школы выбило окна и двери. Информация о нанесенном ущербе и пострадавших устанавливается.

Тем временем в официальном Telegram-канале Национального банка Украины сообщают, что результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на крыше одного из корпусов Национального банка в Печерском районе.

"Пожар был быстро ликвидирован с помощью сотрудников ГСЧС, пострадавших нет. Повреждены окна на верхних этажах. Все операционные системы и услуги Национального банка функционируют в полном объеме, без изменений", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал возле разрушенного дома в Печерском районе Киева и показал, как тот выглядит.