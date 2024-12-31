Россияне атаковали Запорожье: над городом слышали взрывы

В небе находится около десятка дронов

Российские оккупанты решили "поздравить" Украину с Новым годом и устроили традиционный обстрел. Несколько БПЛА были замечены над Запорожской и Кировоградской областями.

При этом в Запорожье были слышны взрывы, из-за чего местных жителей призвали находиться в безопасных местах. Об этом написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров в своем telegram-канале.

"Звуки взрывов, которые вы слышали – работа противовоздушной обороны. Россияне атакуют город "шахедами". Не пренебрегайте правилами безопасности", — сообщил он.

Согласно данным СМИ, над областным центром слышали по меньшей мере два взрыва. При этом в сети уже показали, фото момента сбития российского беспилотника.

Согласно данным мониторинговых групп, по меньшей мере один БПЛА все еще кружит возле города, а еще несколько перелетели в Кировоградскую область.

Тем временем в нескольких областях объявили воздушную тревогу.

Как сообщалось ранее, последний массовый ракетный удар по Украине россияне наносили на Рождество, 25 декабря. После этого военный обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко предположил, что оккупанты попытаются сорвать и Новый год. Впрочем, он предположил, что в этот раз обстрел будет не таким масштабным.