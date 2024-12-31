Росіяни атакували Запоріжжя: над містом чули вибухи

У небі знаходиться близько десятка дронів

Російські окупанти вирішили "привітати" Україну з Новим роком та влаштували традиційний обстріл. Декілька БПЛА було помічено над Запорізькою та Кіровоградською областями.

При цьому у Запоріжжі було чути вибухи, через що місцевих мешканців закликали перебувати у безпечних місцях. Про це написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму telegram-каналі.

"Звуки вибухів, які ви чули — робота протиповітряної оборони. Росіяни атакують місто "шахедами". Не нехтуйте правилами безпеки", — повідомив він.

За даними ЗМІ, над обласним центром чули щонайменше два вибухи. При цьому в мережі вже показали фото моменту збиття російського безпілотника.

За даними моніторингових груп, щонайменше один БПЛА все ще кружляє біля міста, а ще дещо перелетіли до Кіровоградської області.

Тим часом у кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Як повідомлялося раніше, останній масовий ракетний удар по Україні росіяни завдавали Різдва, 25 грудня. Після цього військовий оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко припустив, що окупанти спробують зірвати і «Новий рік». Втім, він припустив, що цього разу обстріл буде не таким масштабним.