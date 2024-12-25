РФ вдруге за різдвяний ранок запустила ракети та балістику по Україні: в містах сильні вибухи

Вдруге за ранок Різдва росіяни кошмарять Україну ракетами

Після ранкової масштабної атаки по Україні росіяни здійснили повторний ракетний удар по нашій території. Зокрема, близько 9.39 в небі над Дніпропетровською областю зафіксували рух ракет.

О 8:33 у більшості областей України було оголошено відбій повітряної тривоги, за винятком регіонів, де зберігалася загроза атак безпілотниками. О 8:50 на території Дніпропетровської області зафіксували рух ударних безпілотників. Майже одночасно повідомили про таку ж загрозу в Кременчуці. Про це попереджали Повітряні сили ЗСУ.

Близько 9:39 безпілотники помітили на кордоні Дніпропетровської та Полтавської областей — вони рухалися у північно-східному напрямку в бік Харкова.

О 9:42 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль, що наближалася до Дніпра з південного сходу. За кілька хвилин зафіксували крилаті ракети на півночі Харківської області, які прямували до Полтави.

О 9:50 чергова ракета перетнула північ Дніпропетровської області, взявши курс на Кременчук. Невдовзі після цього місцеві жителі повідомили про серію потужних вибухів.

До цього додалась загроза балістики з Криму. У багатьох містах України о 9:48 знову оголосили про повітряну тривогу. Повідомляється, що вона летить на Кривий Ріг або Кам’янське. Згодом у Кам'янському повідомили про серію вибухів.

Також "Телеграф" раніше повідомляв, що росіяни на Різдво атакували енергетику. Серйозно пошкоджене обладнання ТЕС.