Рус

РФ вдруге за різдвяний ранок запустила ракети та балістику по Україні: в містах сильні вибухи

Автор
Ірина Мазуренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1113
Вибухи у Дніпрі та Кам'янському Новина оновлена 25 грудня 2024, 10:25
Вибухи у Дніпрі та Кам'янському. Фото Колаж "Телеграф"

Вдруге за ранок Різдва росіяни кошмарять Україну ракетами

Після ранкової масштабної атаки по Україні росіяни здійснили повторний ракетний удар по нашій території. Зокрема, близько 9.39 в небі над Дніпропетровською областю зафіксували рух ракет.

О 8:33 у більшості областей України було оголошено відбій повітряної тривоги, за винятком регіонів, де зберігалася загроза атак безпілотниками. О 8:50 на території Дніпропетровської області зафіксували рух ударних безпілотників. Майже одночасно повідомили про таку ж загрозу в Кременчуці. Про це попереджали Повітряні сили ЗСУ.

Близько 9:39 безпілотники помітили на кордоні Дніпропетровської та Полтавської областей — вони рухалися у північно-східному напрямку в бік Харкова.

О 9:42 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль, що наближалася до Дніпра з південного сходу. За кілька хвилин зафіксували крилаті ракети на півночі Харківської області, які прямували до Полтави.

О 9:50 чергова ракета перетнула північ Дніпропетровської області, взявши курс на Кременчук. Невдовзі після цього місцеві жителі повідомили про серію потужних вибухів.

До цього додалась загроза балістики з Криму. У багатьох містах України о 9:48 знову оголосили про повітряну тривогу. Повідомляється, що вона летить на Кривий Ріг або Кам’янське. Згодом у Кам'янському повідомили про серію вибухів.

Також "Телеграф" раніше повідомляв, що росіяни на Різдво атакували енергетику. Серйозно пошкоджене обладнання ТЕС.

Теги:
#Дніпро #Кам'янське #Вибухи