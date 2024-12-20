Ракетна атака на Кривий Ріг: зросла кількість постраждалих від російського удару (фото)

Внаслідок удару частково зруйновано двоповерховий житловий будинок, обійшлося без загиблих

У місті Кривий Ріг зросла кількість постраждалих від ракетного удару російських окупантів ввечері 19 грудня. Наразі відомо вже про п'ять поранених, в тому числі одну дитину, на щастя обійшлося без загиблих.

Про це написав мер міста Олександр Вілкул. Він підтвердив, що росіяни завдали удару балістичною ракетою по житловому двоповерховому будинку, аварійну операцію на місці атаки було завершено.

"На зараз 5 постраждалих — дівчинка 15 років, двоє чоловіків 38 та 49 років, і дві жінки 30 та 82 років. З них двох людей врятовано з-під завалів завдяки патрульній поліції та ДСНС. Усі середньої тяжкості. Навкруги багато постраждалих багатоповерхівок та приватного сектору… Зараз займаємося перевезенням пацієнтів найближчої лікарні, у якій вибито усі вікна, в інші", – написав він.

В Державній службі з надзвичайних ситуацій підтвердили наслідки атаки росіян по місту. Також там опублікували фото з місця удару.

"Кривий Ріг: російські окупанти завдали ракетного удару по місту, частково зруйнований 2-поверховий багатоквартирний житловий будинок", – сказано у повідомленні.

ДСНС України

Нагадаємо, що у ніч з 18 на 19 грудня росіяни завдали удару по Кривому Розі. До вибухів було оголошено загрозу застосування ракетного озброєння з півдня. Внаслідок атаки було перебито центральні колектори, електрику, тролеї. Багато пошкоджень в багатоповерхівках. Постраждала лікарня.