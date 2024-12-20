Ракетная атака на Кривой Рог: выросло количество пострадавших от российского удара (фото)

В результате удара частично разрушен двухэтажный жилой дом, обошлось без погибших

В городе Кривой Рог выросло количество пострадавших от ракетного удара российских оккупантов вечером 19 декабря. Пока что известно уже о пяти раненых, в том числе одного ребенка, к счастью обошлось без погибших.

Об этом написал мэр города Александр Вилкул. Он подтвердил, что россияне нанесли удар баллистической ракетой по жилому двухэтажному дому, аварийная операция на месте атаки была завершена.

"На данный момент 5 пострадавших — девочка 15 лет, двое мужчин 38 и 49 лет, и две женщины 30 и 82 лет. Из них два человека спасены из-под завалов благодаря патрульной полиции и ГСЧС. Все средней тяжести. Вокруг много пострадавших многоэтажек и частного сектора… Сейчас занимаемся перевозкой пациентов ближайшей больницы, в которой выбиты все окна, в другие", – написал он.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подтвердили последствия атаки россиян по городу. Также там опубликовали фото с места удара.

"Кривой Рог: российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу, частично разрушен 2-этажный многоквартирный жилой дом", — говорится в сообщении.

ГСЧС Украины

Напомним, что в ночь с 18 на 19 декабря россияне нанесли удар по Кривому Рогу. До взрывов была объявлена угроза применения ракетного вооружения с юга. В результате атаки были перебиты центральные коллекторы, электричество, троллеи. Много повреждений в многоэтажках. Пострадала больница.