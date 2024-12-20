Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу: есть раненые и разрушения
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Предварительно, ранены в результате российского удара
Россияне вечером 19 декабря снова ударили баллистической ракетой по Кривому Рогу. Предварительно, пуск происходил из района Таганрога, в результате атаки разрушен двухэтажный жилой дом и поврежден десятиэтажный дом неподалеку, ранены.
Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул. Информацию подтвердил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"Все на месте. Все работаем. Снова в жилой дом. Животные", — написал Вилкул. Перед этим мэр сообщал о баллистической угрозе в городе.
По словам Лысака, на месте удара ведется спасательная операция. Уже удалось извлечь из-под завалов двух раненых.
"Из-за ракетной атаки на Кривой Рог разбит двухэтажный дом. Из-под завалов достали девочку-подростка и мужчину. Также выбиты окна в 10-этажке. Детали выясняем", — отметил он.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 21 ноября российские военные в очередной раз атаковали Кривой Рог. В результате удара было двое пострадавших. Это 32-летний мужчина и 24-летняя женщина. Вскоре стало известно, что они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.