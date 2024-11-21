Кривой Рог атаковали ракетой: над городом поднимается дым

Россияне могли ударить по городу баллистикой

Кривом Роге в четверг, 21 ноября, прогремели сразу несколько взрывов. Вероятно, российские войска запустили баллистическую ракету по украинскому городу. О возможной атаке предупреждали в Воздушных силах ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении ПС ВСУ в Telegram.

Обновлено: в результате атаки есть двое пострадавших. Это 32-летний мужчина и 24-летняя женщина. Они в больнице в состоянии средней тяжести. Частично разрушено админздание. Повреждены две жилые двухэтажки, — говорят в ОВА.

По информации местных пабликов, в Кривом Роге раздались два мощных взрыва. Впоследствии мониторинговые группы сообщили, что ракета фактически прекратила существование в пределах Криворожского района Днепропетровской области.

Военный паблик "Николаевский Ваньок" добавляет важные детали: ракета летела очень низко, ее тип пока уточняется. Предварительно установлено, что российские военные применили одну неопознанную крылатую ракету, которая следовала через Херсонскую область.

В настоящее время официальные органы продолжают собирать и проверять информацию о масштабах повреждений и последствиях атаки. Есть информация о том, что над городом вздымается дым. Слышны звуки экстренных служб.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне устроили массированную атаку по Украине. В воздухе находились ракеты Х-101.