Сбитие ракеты не помогло избежать трагедии в Одессе. Чем ударили по городу

Число жертв и пострадавших растет

В понедельник, 18 ноября, россияне ударили по Одессе баллистической ракетой "Искандер-М". Ее сбила противовоздушная оборона (ПВО).

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины. Однако сбитая ракета в 11:57 упала в жилищный сектор Приморского района города.

Также ПВО в 11:45 на подлете в Одессу сбила вражеский БПЛА "Орлан-10". Он, вероятно, был направлен для воздушной разведки.

"Враг коварный и безжалостный… Одесса постоянно под прицелом оккупантов — террористы намеренно наносят удары ракетами разных типов и ударными БпЛА по густонаселенным городам, зная, что будут жертвы среди гражданского населения. Призываем всех граждан не игнорировать воздушную тревогу, быстро реагировать на предупреждение", — добавили в ВС.

Напомним, что в результате удара по Одессе пострадала жилая многоэтажка. Число погибших в настоящее время составляет 10 человек, а раненых — 43, из которых четыре ребенка.

Что известно о ракете "Искандер-М"

Ракетный комплекс 9К720 Искандер предназначен для ударов по целям, расположенных в оперативной глубине. В отличие от крылатой ракеты Искандер-К, Искандер-М – это баллистика класса земля-земля. Движение этой ракеты описывает параболу и может поражать цели перпендикулярной земле. Внутри встроен твердотопливный ракетный двигатель, благодаря которому задается скорость и направление движения.

Благодаря двигателю происходит выталкивание ракеты на вершину параболической траектории. Как только она достигнет наибольшей высоты, двигатель выключается, а ракета падает вниз. Падение происходит неуправляемо.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно Россия ударила баллистикой по жилому дому в Сумах, есть погибшие и пострадавшие.