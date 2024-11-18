В Одессе прогремел мощный взрыв: все подробности российской атаки (фото)

От взрыва пострадала многоэтажка

В понедельник, 18 ноября, в Одессе прогремел мощный взрыв. Над городом уже поднялся большой столп дыма.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". Перед взрывом Воздушные силы писали о движении разведывательного дрона в сторону города.

После этого в ПС сообщили об угрозе применения баллистики.

"Угроза применения баллистического вооружения из Крыма. Баллистика на Одессу!" — говорилось в сообщении.

В результате удара по Одессе пострадал многоквартирный жилой дом. В сети уже показали первые кадры, на которые видно, что вылетали окна, стекло, побило авто от удара.

Информация о пострадавших уточняется. На месте уже работают все необходимые службы.

Осторожно на видео нецензурная лексика!

В сети уже выкладывают первые фото последствий удара, отмечая, что, вероятно, россияне ударили кассетным снарядом.

Также появились фото сбивания разведывательного дрона, после чего на Одессу пустили баллистическую ракету.

В 12:18 в городе объявили отбой тревоги.

Напомним, в ночь на 18 ноября Россия попала баллистикой по жилому дому в Сумах. Есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Карпатах путешественники увидели атаку на Украину прямо с горы.

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