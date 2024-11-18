Збиття ракети не допомогло уникнути трагедії в Одесі. Чим вдарили по місту

Кількість жертв та постраждалих росте

У понеділок, 18 листопада, росіяни поцілили по Одесі балістичною ракетою "Іскандер-М". Її збила протиповітряна оборона (ППО).

Про це повідомили у Повітряних силах України. Проте збита ракета об 11:57 впала у житловий сектор Приморського району міста.

Також ППО об 11:45 на підльоті до Одеси збила ворожий БпЛА "Орлан-10". Він, імовірно, був направлений, задля повітряної розвідки.

"Ворог підступний та безжальний… Одеса постійно під прицілом окупантів — терористи навмисно завдають ударів ракетами різних типів та ударними БпЛА по густонаселених містах, знаючи що будуть жертви серед цивільного населення. Закликаємо усіх громадян не ігнорувати повітряну тривогу, швидко реагувати на попередження", — додали у ПС.

Нагадаємо, що внаслідок удару по Одесі постраждала жила багатоповерхівка. Кількість загиблих наразі становить 10 осіб, а поранених — 43, з яких чотири дитини.

Що відомо про ракету "Іскандер-М"

Ракетний комплекс 9К720 Іскандер призначений для ударів по цілях, що розташовані в оперативній глибині. На відміну від крилатої ракети Іскандер-К, Іскандер-М – це балістика класу земля-земля. Рух цієї ракети описує параболу та може уражати цілі перпендикулярно до землі. Всередині вмонтований ракетний твердопаливний двигун, завдяки якому задається швидкість та напрямок руху.

Завдяки двигуну відбувається виштовхування ракети на вершину параболічної траєкторії. Щойно вона досягне найбільшої висоти, двигун вимикається, а ракета падає вниз. Падіння відбувається некеровано.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно Росія поцілила балістикою по житловому будинку у Сумах, є загиблі та постраждалі.