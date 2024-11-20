"Необратимо Россия выиграла": "маршал TikTok-войск" Кадырова сделал смешное заявление об ударах по России

Генерал-пропагандист договорился с тем, что назвал ракеты "зайчиками"

Командир российского кадыровского вооруженного формирования "Ахмат" (так называемого "спецназа", более известного, как "TikTok-войска") Апти Алаудинов на фоне разрешения Украины бить американскими ракетами по России заявил, что "эсвэо", как в РФ называют войну против Украины, якобы "уже выиграли". А ракет, по его словам, можно не боятся.

Об этом пишет российское издание The Moscow Times. В частности, Алаудинов повторил любимый кремлевский нарратив о том, что предоставление разрешения на удары, мол, "не изменит ситуацию на фронте".

Также Алаудинов, который, кстати, кроме командирского поста у "тиктокеров" служит заместителем начальника главного военно-политического управления министерства обороны России, заявил, что россияне не должны бояться ракет, а победа якобы уже у России в кармане.

"СВО мы уже выиграли. Кто бы что ни говорил. Кто-то позволил бить там чем-то вглубь... Ну и сколько у них этих ракет? Ничего это не меняет... Не думайте об этих "зайчиках". Я вам даю слово, что безвозвратно Россия в этой СВО уже выиграла, что бы ни происходило", – заявил он.

Но, как отмечает издание, некоторую информацию Алаудинов умолчал. Хотя ввиду его роли в пропаганде, возможно, он об этом даже не догадывался.

"При этом командир "Ахмата" не упомянул, что в радиусе поражения ракет ATACMS с дальностью 300 км находятся девять крупных российских городов с суммарным населением 4,7 млн ​​человек. Среди них два миллионника — Ростов-на-Дону" (1,14 млн жителей) и Воронеж (1,046 млн), а также областные центры: Курск (436 тысяч), Орел (296 тысяч) и Брянск (373 тысяч)", – отметило издание.

Как сообщалось ранее, украинцы нанесли удар по складу боеприпасов в Брянской области, а в СМИ появились сообщения о том, что в его уничтожении приняли участие ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский при этом намекнул, что у Украины есть не только американские ракеты для ударов по России, но и отечественные "Нептуны".

17 ноября президент США Джозеф Байден разрешил использование тактических баллистических ракет ATACMS по российской территории. Сразу после этого появилась информация о том, что аналогичное разрешение Украина получила и от Франции и Великобритании относительно крылатых ракет Storm Shadow/SCALP.