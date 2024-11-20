"Безповоротно Росія виграла": "маршал TikTok-військ" Кадирова зробив смішну заяву про удари по Росії

Генерал-пропагандист договорився до того, що назвав ракети "зайчиками"

Командир російського кадирівського збройного формування "Ахмат" (так званого "спецназу", більше відомого, як "TikTok-війська") Апті Алаудінов на тлі дозволу Україні бити американськими ракетами по Росії заявив, що "єсвєо", як в РФ називають війну проти України, нібито "вже виграли". А ракет, за його ж словами, можна не бояться.

Про це пише російське видання The Moscow Times. Зокрема, Алаудінов повторив улюблений кремлівський наратив про те, що надання дозволу на удари, мовляв, "не змінить ситуацію на фронті".

Також Алаудінов, який, доречі, окрім командирської посади у "тіктокерів" служить заступником начальника головного військово-політичного управління міністерства оборони Росії, заявив, що росіяни не повинні боятися ракет, а перемога буцімто вже у Росії в кишені.

"СВО ми вже виграли. Хто б що не казав. Хтось дозволив бити там чимось углиб… Ну і скільки в них цих ракет? Нічого це не змінює… Не думайте про цих "зайчиків". Я вам даю слово, що безповоротно Росія в цій СВО вже виграла, хоч би що відбувалося", – заявив він.

Але, зазначає видання, деяку інформацію Алаудінов замовчав. Хоча з огляду його ролі у пропаганді, можливо, він про це навіть не здогадувався.

"При цьому командир "Ахмата" не згадав, що в радіусі поразки ракет ATACMS з дальністю 300 км знаходяться дев'ять великих російських міст з сумарним населенням 4,7 млн ​​осіб. Серед них два мільйонники — Ростов-на-Дону (1,14 млн жителів) та Воронеж (1,046 млн), а також обласні центри: Курськ (436 тисяч), Орел (296 тисяч) та Брянськ (373 тисячі)", – зазначило видання.

Як повідомлялося раніше, українці завдали удару по складі боєприпасів у Брянській області, а у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що у його знищенні взяли участь ATACMS. Президент України Володимир Зеленський при цьому натякнув, що Україна має не лише американські ракети для ударів по Росії, а й вітчизняні "Нептуни".

17 листопада президент США Джозеф Байден дозволив використання тактичних балістичних ракет ATACMS по російській території. Одразу після цього з’явилася інформація про те, що аналогічний дозвіл Україна отримала і від Франції та Великої Британії щодо крилатих ракет Storm Shadow/SCALP.