У Росії підтвердили обстріл ракетами ATACMS та розповіли про наслідки

На місці атаки сталася пожежа

У Росії прокоментували вибухи в Брянській області в ніч проти 19 листопада. Там стверджують, що по військовому об’єкту нібито було завдано удару ракетами ATACMS.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони РФ. Там зазначили, що вночі о 3:25 за місцевим часом (о 2:25 за Києвом) "противником було завдано удару по об’єкту на території Брянської області шістьма балістичними ракетами".

"За підтвердженими даними, застосовані оперативно-тактичні ракети ATACMS американського виробництва. У результаті протиракетного бою бойовими розрахунками ЗРС С-400 та ЗРПК "Панцир" п’ять ракет збиті, одна пошкоджена", — йдеться у повідомленні.

Також у МО РФ повідомили, що нібито фрагменти пошкодженої ракети впали на технічну територію військового об’єкта у Брянській області. Зазначається, що через це виникла пожежа, яка була "оперативно ліквідована". Наголошується, що жертв та руйнувань немає.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони в ніч проти 19 листопада вразили арсенал 1046 центру матеріально-технічного забезпечення в районі Карачева у Брянській області. Зазначалося, що станом на 02:30 ночі було зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонацію в районі цілі.

Карачев на карті

При цьому російські ЗМІ повідомляли, що після оголошення ракетної небезпеки в Карачеві, за словами очевидців, стався дуже сильний вибух. Після нього виникла вогненна заграва і почали лунати менш потужні вибухи.

Джерела "Телеграфа" у ВСУ підтвердили застосування американських ракет ATACMS по військовій цілі в Брянській області. Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили, що не володіють інформацією про нібито удар ракетами ATACMS по РФ.