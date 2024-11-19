Україна вже скористалася дозволом США на удари по РФ? Що за об'єкт могли атакувати

Та наразі офіційно не коментують, що удару завдали саме американськими ракетами

У ніч на 19 листопада 2024 року Збройні Сили України могли здійснити перший в історії ракетний удар по військовому об'єкту на території Російської Федерації. Йдеться про арсенал у Брянській області.

Про це повідомив військовий журналіст Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела. За його словами, для атаки могли бути використані балістичні ракети ATACMS американського виробництва. Проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, українські військові у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення, розташованому поблизу міста Карачев Брянської області.

Станом на 02:30 ночі у районі цілі було зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонацію. У Генштабі наголосили, що ураження складів з боєприпасами російських окупантів триватиме з метою припинення збройної агресії РФ проти України.

Важливо зазначити, що згідно з домовленостями зі США, використання ATACMS дозволено лише на території Курської області, де розташовані північнокорейські війська.

Раніше президент РФ Володимир Путін погрожував завдати ударів по силах НАТО у разі використання Україною далекобійної зброї по території Росії. Тепер він також пригрозив ядерним ударом у разі використання західних ракет, раптово змінивши ядерну доктрину.

Раніше "Телеграф" також писав, хто заборонив Україні стріляти по Росії британськими Storm Shadow. Ці ракети виготовляються в Європі, але використовують для наведення американські технології.