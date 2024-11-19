Украина уже воспользовалась разрешением США на удары по РФ? Что за объект могли атаковать

Но официально не комментируют, что удар нанесли именно американскими ракетами

В ночь на 19 ноября Вооруженные Силы Украины могли осуществить первый в истории ракетный удар по военному объекту на территории Российской Федерации. Речь идет об арсенале в Брянской области.

Об этом сообщил военный журналист Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники. По его словам, для атаки могли использоваться баллистические ракеты ATACMS американского производства. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

По информации Генерального штаба ВСУ, украинские военные во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны нанесли удар по арсеналу 1046 года центру материально-технического обеспечения, расположенному вблизи города Карачев Брянской области.

По состоянию на 02:30 в районе цели было зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация. В Генштабе подчеркнули, что поражение складов с боеприпасами россиян будет продолжаться с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.

Важно отметить, что согласно договоренностям с США использование ATACMS разрешено только на территории Курской области, где расположены северокорейские войска.

Ранее президент РФ Владимир Путин угрожал нанести удары по силам НАТО в случае использования Украиной дальнобойного оружия по территории России. Теперь он также пригрозил ядерным ударом при использовании западных ракет, внезапно изменив ядерную доктрину.

Ранее Телеграф также писал, кто запретил Украине стрелять по России британскими Storm Shadow. Эти ракеты производятся в Европе, но используют для наведения американские технологии.