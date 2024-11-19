У Брянську вночі лунали вибухи: Сили оборони атакували великий арсенал зброї, (фото, відео) - оновлено

Цьому місту вже "прилітало"

У Брянській області Росії в ніч на 19 листопада пролунали вибухи, після яких виникла пожежа. Під удар потрапив 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) у місті Карачев.

Як повідомляють росЗМІ, після оголошення ракетної небезпеки у Карачеві, за словами очевидців, стався дуже потужний вибух. Після нього виникла вогняна заграва та почали лунати менш потужні вибухи. Ймовірно, почалася детонація на великому збройовому арсеналі.

UPD 2 У Генштабі повідомили, що Сили оборони в ніч на 19 листопада вразили арсенал 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі Карачева. Станом на 02:30 ночі було зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі. У Генштабі додали, що удари по складах боєприпасів окупантів триватиме.

UPD Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко у Telegram підтвердив удар по 67-му арсеналу ГРАУ РФ у Брянській області. За його даними, там були артилерійські боєприпаси, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ. Зокрема там зберігалися артилерійські боєприпаси виробництва КНДР до їх систем.

У мережі з'явилися фото та відео наслідків атаки. Росіяни, як завжди, емоційно коментують те, що сталося.

Увага! На відео є ненормативна лексика

67-й арсенал ГРАУ вже потрапляв під удар. ЗСУ вразили його ударними безпілотниками 9 жовтня цього року. ГРАУ — Головне ракетно-артилерійське управління міністерства оборони країни-агресора, яке підпорядковане заступнику міністра оборони Росії. Арсенали ГРАУ – це спеціалізовані склади, де зберігаються боєприпаси, військові матеріали та техніка.

Як повідомляв "Телеграф", вночі 10 листопада російське місто Брянськ атакували невідомі безпілотні літальні апарати. В результаті сталася пожежа у військовій частині.