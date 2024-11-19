Росіяни "шахедом" поцілили у п'ятиповерхівку на Сумщині. Під завалами шукають людей (фото та відео)

Під удар потрапила багатоповерхівка

Пізно ввечері у понеділок, 18 листопада, росіяни атакували багатоквартирний будинок у місті Глухів Сумської області. Вони вдарили по ньому "шахедом".

Як повідомляє "Суспільне", за попередніми даними, є загиблі та поранені мешканці, їх кількість уточнюється. Російська армія вдарила по житловому будинку близько 23:20, коли люди були вдома, спали, або готувалися до сну.

У місті пролунало два вибухи. У постраждалій багатоповерхівці одразу почали розбір завалів. Під ними могли опинитися люди.

За даними місцевого видання, з-під завалів дістали тіла матері і дитини, вони загинули. Проте станом на момент публікації новини офіційної інформації про загиблих та постраждалих немає.

Як видно на опублікованих кадрах, росіяни поцілили у п'ятиповерхівку. Декілька поверхів зруйновано.

Варто зазначити, що Глухів розташований менше, ніж за 15 км від кордону з Росією та за 146 км від обласного центру — Сум. Росіяни регулярно атакують це історичне місто, яке є одним з найстаріших міст Київської Русі. Перша згадка про Глухів як про місто-фортецю Чернігівського князівства зустрічається в Лаврентіївському літописі у 1152 році.

Як повідомляв "Телеграф", ввечері 17 листопада росіяни балістичними ракетами у касетному спорядженні вдарили по житловій багатоповерхівці у Сумах. Вони вбили 11 людей, двоє з яких — діти. Ще 89 людей отримали поранення.