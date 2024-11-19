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Війна — день 1000: росіяни та північнокорейці стягують сили в Курську область, але в України з’явився козир

Автор
Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Україна пережила 1000 днів російського повномасштабного вторгнення. Бойові дії на фронті йдуть з колишньою активністю, проте для росіян ключовим напрямом став Курський. Там українські військові успішно тримають оборону проти значних сил противника, до яких входять і північнокорейські солдати. Однак окупанти не залишають спроби продавити оборону ЗСУ в Донецькій області і місцями їм вдається просуватися. Окупанти змогли посилитися за рахунок солдатів з КНДР, проте Україна, ймовірно, змогла отримати важливий дозвіл на застосування західного далекобійного озброєння на російській території, що може хитнути шальки терезів в українську сторону. При цьому, не виключено, що до розташування окупаційних підрозділів навідаються не лише американські ATACMS, а й українські "Нептуни".

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 19 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У кількох областях України помічені російські безпілотники. Більшість із них рухається у бік Київської області

Про те, що відбувалося 16 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 997: Росія зблизилася з Китаєм і влаштовує провокації на кордоні

З ситуацією в Україні за 17 листопада ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 998: Росія завдала найпотужнішого удару, а Байден прийняв історичне рішення

Про новини та події 18 листопада ми розповідали тут: Війна — день 999: Україна отримала важливий дозвіл, а Росія вдарила по Одесі

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#Україна #Росія #Війна