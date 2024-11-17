Війна — день 998: росіяни влаштовують провокації на Чернігівщині та отримують артилерію від КНДР

Оперативно про головне за добу

Окупаційні війська продовжують просуватися на Донеччині, а також атакують у Харківській. Основна концентрація сил противника спостерігається на Покровському та Курахівському напрямках, де за минулу добу сталося трохи менше половини всіх бойових зіткнень. При цьому загарбники постійно намагаються знаходити нові місця для атак, а їхні диверсійні групи також були помічені на Чернігівщині. Крім того, схоже, що Росія змогла знайти нового постачальника озброєння, оскільки на її території вже були помічені САУ та РСЗВ із Північної Кореї.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 17 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Кілька російських БПЛА зафіксовано над Україною через що у північних та центральних областях оголошено тривогу.

З ситуацією в Україні за 14 листопада ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 995: Україна чекає на новий обстріл, а Байден готує останній сюрприз

Про новини та події 15 листопада ми розповідали тут: Війна — день 996: атака дронів на Одесу та "прорив" Росії на Чернігівщині

Про те, що відбувалося 16 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 997: Росія зблизилася з Китаєм і влаштовує провокації на кордоні