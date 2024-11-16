Війна — день 997: Росія зблизилася з Китаєм і влаштовує провокації на кордоні

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 16 листопада 2024 року. Минула доба стала досить тривожною для українців, — Росія завдала потужного удару по Одесі, зробила частішими злети бомбардувальників Ту-95, заявила про нібито просування в Чернігівській області, а також могла вперше отримати зброю від Китаю. А канцлер Німеччини Олаф Шольц уперше за довгий час зателефонував президентові Росії Володимиру Путіну для обговорення питання війни в Україні.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 16 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У повітряному просторі України є ворожі дрони, вони рухаються групами з півдня і з північного сходу.

Станом на початок доби карта бойових дій від DeepState на найгарячіших напрямках виглядає так:

Покровськ, Курахове та Торецьк на карті бойових дій 15.11.2024

Карта, де зараз тривають бої у Сумській області 15.11.2024

Про те, що відбувалося 13 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 994: загарбники підійшли до Курахового та готують нові атаки

З ситуацією в Україні за 14 листопада ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 995: Україна чекає на новий обстріл, а Байден готує останній сюрприз

Про новини та події 15 листопада ми розповідали тут: Війна — день 996: атака дронів на Одесу та "прорив" Росії на Чернігівщині