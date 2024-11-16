Рус

Війна — день 997: Росія зблизилася з Китаєм і влаштовує провокації на кордоні

Автор
Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Настав новий день спротиву російським окупантам
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 16 листопада 2024 року. Минула доба стала досить тривожною для українців, — Росія завдала потужного удару по Одесі, зробила частішими злети бомбардувальників Ту-95, заявила про нібито просування в Чернігівській області, а також могла вперше отримати зброю від Китаю. А канцлер Німеччини Олаф Шольц уперше за довгий час зателефонував президентові Росії Володимиру Путіну для обговорення питання війни в Україні.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 16 листопада. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У повітряному просторі України є ворожі дрони, вони рухаються групами з півдня і з північного сходу.

Станом на початок доби карта бойових дій від DeepState на найгарячіших напрямках виглядає так:

Покровськ, Курахове та Торецьк на карті бойових дій 15.11.2024
Покровськ, Курахове та Торецьк на карті бойових дій 15.11.2024
Карта, де зараз тривають бої у Сумській області 15.11.2024
Карта, де зараз тривають бої у Сумській області 15.11.2024

Про те, що відбувалося 13 листопада, читайте у трансляції: Війна — день 994: загарбники підійшли до Курахового та готують нові атаки

З ситуацією в Україні за 14 листопада ви можете ознайомитись у матеріалі: Війна — день 995: Україна чекає на новий обстріл, а Байден готує останній сюрприз

Про новини та події 15 листопада ми розповідали тут: Війна — день 996: атака дронів на Одесу та "прорив" Росії на Чернігівщині