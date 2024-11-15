Аналітики DeepState на картах пояснили "прорив" Росії на Чернігівщині

Росіяни намагаються посіяти паніку у людей, які не користуються картами, а читають новини

У п’ятницю, 15 листопада, у ЗМІ з’явилася інформація, що російські війська нібито перейшли кордон України в Чернігівській області та увійшли до населеного пункту Грем’яч. Насправді це не відповідає дійсності: фейком виявились і "переможні заяви" росіян про нібито взяття села на Чернігівщині.

Аналітики OSINT — проекту DeepState проаналізували ситуацію за допомогою карток. Йдеться про села, які відрізані водою від материкової частини України.

Це села Мурахи, Новоселівка та Колос, які після підриву мосту біля Грем’яча були відрізані річками Десна та Судость.

До війни у селі Мурахи проживала 181 особа, у селах Новоселівка та Колос — 29 та 38 осіб, відповідно. У Державній прикордонній службі України повідомили, що на сьогоднішній день людей у цих населених пунктах немає.

У DeepState кажуть, що для Сил оборони України недоцільно тримати наглядові пункти в цих селах і обороняти їх, оскільки в такому разі будуть жертви або зниклі безвісти.

"Росіяни зайшли пусту територію і оголосили про велику "побєду". Ще вони умудрилися сходити до знищеного моста (це було зі сторони півострову) і поставити ще там свою ганчірку", — зазначили аналітики DeepState.

Як повідомляв "Телеграф", військовий оглядач Денис Попович розповів, навіщо Росія імітує ракетні удари по Україні.