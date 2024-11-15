Аналитики DeepState на картах объяснили "прорыв" России на Черниговщине

Россияне пытаются посеять панику у людей, которые не пользуются картами, а читают новости

В пятницу, 15 ноября, в СМИ появилась информация, что российские войска якобы перешли границу Украины в Черниговской области и вошли в населенный пункт Гремяч. На самом деле это не соответствует действительности: фейком оказались и "победоносные заявления" россиян о якобы взятии села в Черниговской области.

Аналитики OSINT — проекта DeepState проанализировали ситуацию с помощью карт. Речь идет о селах, которые отрезаны водой от материковой части Украины.

Это села Муравьи, Новоселовка и Колос, которые после подрыва моста возле Гремяча были отрезаны реками Десна и Судость.

До войны в селе Муравьи проживал 181 человек, в селах Новоселовка и Колосс — 29 и 38 человек, соответственно. В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что на сегодняшний день людей в этих населенных пунктах нет.

В DeepState говорят, что для Сил обороны Украины нецелесообразно держать наблюдательные пункты в этих селах и оборонять их, поскольку в таком случае будут жертвы или пропавшие без вести.

"Россияне зашли на пустую территорию и объявили о большой "победе". Еще они умудрились сходить к уничтоженному мосту (это было со стороны полуострова) и поставить еще там свою тряпку", — отметили аналитики DeepState.

Как сообщал "Телеграф", военный обозреватель Денис Попович рассказал, зачем Россия имитирует ракетные удары по Украине.