Россияне могли продвинуться в глубь Курахово: что известно (карта)

Российские войска продолжают наступать на Кураховском направлении

В Украине продолжается 993-й день полномасштабной войны с Россией. Обстановка на линии фронта, в частности на Кураховском и Покровском направлениях остается напряженной, бои за Курахово продолжаются.

О том, что происходит на линии фронта, написал в соцсети "Х" (бывший "Твиттер") немецкий журналист и военный аналитик издания Bild Юлиан Репке. По его словам, российская армия якобы прорвала последнюю линию обороны ВСУ к востоку от Курахово и продвинулась на более чем 1200 метров к городу.

Репке отмечает, что сейчас российские войска контролируют около 15% города Курахово.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не прокомментировал это сообщение. Там заявили, что на Кураховском направлении российские войска 41 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Ильинки, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Дальнего и Антоновки. По данным Генштаба ВСУ отбили 17 попыток россиян продвинуться вперед.

Российская авиация нанесла удары по Курахово, Дальнему и Андреевке, сбросив при этом десять корректируемых авиабомб. OSINT-проект DeepState также опубликовал текущую карту ситуации под Курахово.

Как сообщал "Телеграф" ранее, российские войска могут иметь планы по окружению Курахово. Но в первую очередь их интересует Кураховское водохранилище.