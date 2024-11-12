Росіяни могли просунутися вглиб Курахового: що відомо (мапа)

Російські війська продовжують наступати на Курахівському напрямі

В Україні триває 993-й день повномасштабної війни з Росією. Обстановка на лінії фронту, зокрема на Курахівському та Покровському напрямках, залишається напруженою, бої за Кураховим тривають.

Про те, що відбувається на лінії фронту, написав у соцмережі "Х" (колишній "Твіттер") німецький журналіст та військовий аналітик видання Bild Юліан Рьопке. За його словами, російська армія нібито прорвала останню лінію оборони ЗСУ на схід від Курахового і просунулась більш ніж на 1200 метрів до міста.

Рьопке зазначає, що зараз російські війська контролюють близько 15% міста Курахове.

Генеральний штаб Збройних сил України не прокоментував це повідомлення. Там заявили, що на Курахівському напрямку російські війська 41 раз атакували позиції Сил оборони поблизу Іллінки, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Дального та Антонівки. За даними Генштабу ЗСУ відбили 17 спроб росіян просунутися вперед.

Російська авіація завдала ударів по Кураховому, Дальньому і Андріївці, скинувши при цьому десять корегованих авіабомб. OSINT-проект DeepState також опублікував поточну карту ситуації під Кураховим.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російські війська можуть мати плани щодо оточення Курахового. Але насамперед їх цікавить Курахівське водосховище.