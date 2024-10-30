Росія наближається до Курахового з трьох напрямків. Що відомо про ситуацію навколо міста (мапа)

Армія РФ наближається до Курахового з трьох сторін

Російські війська продовжують проводити наступ на сході України. Вони наближаються до населеного пункту Курахове на Донеччині з трьох сторін.

Про це повідомляє аналітичний портал DeepState. На карті видно, що росіяни наблизилися до міста з трьох боків:

зі сходу — з боку населених пунктів Жовтневе, Гостро, Олександропіль, Максимільянівка;

з півночі — з боку населених пунктів Гірник, Ізмайлівка;

з півдня — з боку населених пунктів Ясна Поляна, Новоукраїнка, Богоявленка та Катеринівка.

Як повідомляв Генеральний штаб Збройних сил України вранці 30 жовтня, Сили оборони відбили 42 атаки російських військ на Курахівському напрямку. Основні сили противник зосередив у районах населених пунктів Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка, Катеринівка, Берестки, Іллінка та Трудове.

Також російська армія не припиняє обстрілів населених пунктів Донецької області. Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін написав у Telegram, що в тому ж Кураховому вранці 30 жовтня, в результаті удару було поранено людину, в Сухих Ялах одна людина загинула, пошкоджено сім будинків та адміністративну будівлю. В Успенівці пошкоджено два будинки, у Мирнограді поранено двох людей, пошкоджено чотири будинки та вісім автомобілів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф"писав про те, що 27 жовтня російські війська окупували населений пункт Левадне, а також просунувся біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, у Гірнику та Олександрополі.