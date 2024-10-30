Россия приближается к Курахово с трех направлений. Что известно о ситуации вокруг города (карта)

Армия РФ приближается к Курахово с трех сторон

Российские войска продолжают проводить наступление на востоке Украины. Они приближаются к населенному пункту Курахово Донецкой области с трех сторон.

Об этом сообщает аналитический портал DeepState. На карте видно, что россияне приблизились к городу с трех сторон:

востока — со стороны населенных пунктов Октябрьское, Острое, Александрополь, Максимилияновка;

севера — со стороны населенных пунктов Горняк, Измайловка;

юга — со стороны населенных пунктов Ясная Поляна, Новоукраинка, Богоявленка и Катериновка.

Как сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 30 октября, Силы обороны отбили 42 атаки российских войск на Кураховском направлении. Основные силы противник сосредоточил в районах населенных пунктов Новоселидовка, Новодмитровка, Максимилиановка, Дальнее, Антоновка, Екатериновка, Берестки, Ильинка и Трудовое.

Также российская армия не прекращает обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин написал в Telegram, что в том же Курахово утром 30 октября, в результате удара был ранен человек, в Сухих Ялах один человек погиб, повреждены семь домов и административное здание. В Успеновке повреждены два дома, в Мирнограде ранены два человека, повреждены четыре дома и восемь автомобилей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 27 октября российские войска оккупировали населенный пункт Левадное, а также продвинулся возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе.