Коли чекати масштабного обстрілу РФ та які цілі переслідують росіяни у цих ударах: Дикий пояснив

Ветеран війни прокоментував дії росіян під час обстрілів України

Російські війська в ніч на 13 листопада здійснили масштабну повітряну атаку по Україні — під загрозою були області на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Кремль не міняє своєї стратегії та мети — знищення нашої держави.

Про це, а також про те, що може бути далі, в інтерв'ю "Телеграфу" розповів громадський діяч, ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. За його словами, стратегія росіян обмежується лише одним — наявністю доступних засобів для знищення українців.

У виробництві ударних БПЛА "Шахед" вони, на жаль, зуміли досягти успіхів і налагодити випуск дуже великої серії. Завод в Алабузі (Татарстан) перетнув планку у виробництві 1000 одиниць БПЛА на місяць.

Накопичення ж ракет відбувається від місяця до двох місяців. Але розслаблятися українцям рано, каже Дикий, адже новий масований ракетний удар може статися будь-якої миті, в будь-який час і день.

"Мене дуже дивує, що наш тил не може сприйняти одну просту річ. Росіяни послідовні і наполегливі в досягненні своєї мети — нашого знищення. Вони над цією метою абсолютно системно працюють. Вони воюють на знищення, в них є задача перемогти нас в цій війні. Для цього в них є набір цілей — як військових, так і цивільних. Притому цивільних більше, ніж військових, які, з їхньої точки зору, мають бути зруйновані для того, щоб ми нарешті капітулювали", — каже Дикий.

Як раніше розповідав "Телеграф", росіяни переодяглися у форму ЗСУ та спробували прорватися на Куп’янському напрямку.