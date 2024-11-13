Таких ще не було: на фронті вперше ліквідували незвичайного найманця, котрий воював за РФ (фото)

Росія залучає до війни проти України терористів

На фронті в Україні було ліквідовано єменського хусита, який воював на боці Росії. Другий бойовик отримав поранення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. Він пише, що, ймовірно, це перший відомий випадок ліквідації хуситів, які воюють на боці РФ в Україні.

"З почином? В Україні, під час бойових дій, було ліквідовано єменських хуситыв. Згідно з попередньою інформацією один хусит 200-й, другому пощастило менше і до гурій він не вирушить, отримавши лише каліцтва від українського fpv-дрону. Якщо мені не зраджує пам’ять, то це перші відсмажені єменські хусити в Україні", — написав він.

Для довідки: хусити ("Ансаар Аллах") — воєнізоване угруповання, що діє на території північного Ємену поблизу кордону із Саудівською Аравією. Їх підтримує Іран. Хусити нападають на танкери та контейнеровози у Червоному морі.

Як повідомляв "Телеграф" США визнали хуситів терористами. Воєнізоване угрупування надали статус спеціально призначеного глобального терориста.

Також ми детально розповідали, хто такі єменські хусіти. Це не офіційний Ємен як держава. Хусіти є послідовниками заїдської гілки ісламу шиїта, до якої належить близько 25% населення країни.