Через падіння уламків "шахеда" в Києві пошкоджено багатоповерхівку

Інформації щодо постраждалих не надходило

В ніч на суботу, 16 листопада, росіяни атакували Україну безпілотниками. Зокрема під ударом був Київ, працювала ППО. Через падіння уламків дрона є пошкодження житлової інфраструктури.

"Внаслідок цієї атаки в Оболонському районі столиці зафіксовано пошкодження житлової інфраструктури. Через падіння уламків в багатоповерховому житловому будинку пошкоджено балкони та вікна. Інформації щодо постраждалих не надходило", — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Він розповів, що повітряна тривога в столиці минулої ночі тривала майже три години. За цей час сили оборони виявили і знешкодили в повітряному просторі навколо міста до десятка ворожих БпЛА.

Станом на 6:20 в Київській області та сусідніх регіонах атака російських дронів триває. БпЛА можуть змінити курс на Київ, попередив Попко.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 13 листопада у Києві прогриміли вибухи. Російські військові атакували Україну ракетами. Столиця опинилася під масованим обстрілом – ворог одночасно застосував балістику, крилаті ракети та "шахеди". Стало відомо, що ворог підняв у небо стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС. Не менш як сім бортів вилетіли з авіабази "Оленья" в Мурманській області Росії.