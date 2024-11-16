Удар безпілотників по Каспійській флотилії РФ: що найбільше налякало Кремль

Удар – це в першу чергу сигнал, що Україна рано чи пізно почне діставати до усіх районів РФ

Україна зуміла атакувати Каспійську флотилію Росії, чим увігнала російських військових у чималу паніку. Удар по Каспійську в РФ, де перебували кілька бойових кораблів – ще один доказ того, що Україна вже може бити по російським регіонам, які раніше вважалися безпечними.

Про це повідомило Міністерство оборони Британії із посиланням на дані власної розвідки. Там нагадали, що 6 листопада Україна вдарила по порту Каспійськ безпілотниками, пошкодивши щонайменше два малих ракетних кораблі.

Ступінь пошкодження кораблів невідомий, проте росіяни здатні швидко виправити наслідки атаки – ремонтна база на Каспійському морі повністю функціональна. Проте удар – це в першу чергу сигнал, що Україна рано чи пізно почне діставати до усіх районів, звідки Росія атакує українські міста. Каспійська флотилія була задіяна в ударах по Україні у 2022-2024 роках.

"Україна, ймовірно, атакувала Каспійську флотилію у відповідь на ці удари по її території… До моменту, як завдати удару український БПЛА подолав велику площу російської території, не будучи перехопленим. Це, вочевидь, викличе занепокоєння у російського політичного і військового керівництва", – зазначили в розвідці.

Нагадаємо, 6 листопада з'явилася інформація про те, що вперше за весь час повномасштабного вторгнення в Україну дрон завдав удару по кораблях Каспійської флотилії ВМФ РФ. Пізніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що в Каспійську, внаслідок удару, було пошкоджено бойові кораблі проєкту 11661 "Татарстан" та "Дагестан".