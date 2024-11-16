Удар беспилотников по Каспийской флотилии РФ: что больше всего испугало Кремль

Удар – это в первую очередь сигнал, что Украина рано или поздно начнет доставать до всех районов РФ

Украина сумела атаковать Каспийскую флотилию России, чем вогнала российских военных в немалую панику. Удар по Каспийску в РФ, где находились несколько боевых кораблей – еще одно доказательство того, что Украина уже может бить по российским регионам, которые раньше считались безопасными.

Об этом сообщило Министерство обороны Британии со ссылкой на данные собственной разведки. Там напомнили, что 6 ноября Украина ударила по порту Каспийск беспилотниками, повредив по меньшей мере два малых ракетных корабля.

Степень повреждения кораблей неизвестна, однако россияне способны быстро исправить последствия атаки – ремонтная база на Каспийском море полностью функциональна. Однако удар – это в первую очередь сигнал, что Украина рано или поздно начнет доставать до всех районов, откуда Россия атакует украинские города. Каспийская флотилия была задействована в ударах по Украине в 2022-2024 годах.

"Украина, вероятно, атаковала Каспийскую флотилию в ответ на эти удары по ее территории… К моменту, как нанести удар украинский БПЛА преодолел большую площадь российской территории, не будучи перехвачен. Это, очевидно, вызовет беспокойство у российского политического и военного руководства", — отметили в разведке.

Напомним, 6 ноября появилась информация о том, что впервые за все время полномасштабного вторжения в Украину дрон нанес удар по кораблям Каспийской флотилии ВМФ РФ. Позже в СМИ появилась информация о том, что в Каспийске в результате удара были повреждены боевые корабли проекта 11661 "Татарстан" и "Дагестан".