Почему Россия считает Азовское море безопасным для своего флота: в ВМСУ ответили

При необходимости террористы могут вывести свой флот в Каспийское море – но не весь

Россия считает Азовское море значительно более безопасным для кораблей, чем Черное. Причина в том, что в Азовском море много гражданских судов, Керченский пролив перекрыт заграждениями и патрульными кораблями, поэтому россияне считают – морским дронам хода в Азовское море нет.

Об этом сказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире Национального телемарафона. По его словам, террористы используют комбинацию защитных сооружений в Керченском проливе с привычной им тактикой прикрываться гражданскими.

"Азовское море, действительно, в каком-то смысле ближе к нам. Но враг, в первую очередь, рассчитывает на более-менее высший уровень безопасности из-за того, что закрыт Керченский пролив. Они могут считать, что учитывая, что они настроили там "заборов", сузили проход. Конечно, это не открытое Черное море, в котором таких возможностей у них нет, вероятно, это безопаснее. Кроме того, они фактически там смешались с гражданскими судами и, конечно, это может затруднять работу в случае применения каких-то систем вооружения по этим кораблям. Они это прекрасно понимают и используют", – сказал Плетенчук.

Он также предположил, что при необходимости террористы могут вывести свой флот в Каспийское море. Однако вывести они могут не все корабли – только малые, способные пройти по системе рек и каналов.

"Есть такая версия, что они топчутся на выходе, но не могут никак решиться покинуть нашу акваторию. Теоретически, те единицы, которые есть в их составе, они технически могли бы туда зайти, по крайней мере, малые корабли. Но вы видите, это для них не вариант. Они готовы сжечь все, но не уступить свои имперские амбиции", – добавил он.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина побеждает в борьбе за Черное море без наличия флота, ведь активно использует морские дроны. The Economist напоминает, что Украина уже потопила и повредила десятки российских кораблей Черноморского флота и прорвала зерновую блокаду, фактически не имея кораблей – зато в распоряжении Сил обороны Украины есть целый флот морских дронов.

Дроны Службы безопасности Украины Sea Baby впервые в мире начали успешно применять дистанционное минирование для уничтожения вражеских кораблей. Таким образом украинцы уже уничтожили четыре российских корабля, заложив 15 подводных мин вблизи акватории Крымского полуострова.