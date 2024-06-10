"Это обязательно будет": в ВСУ высказались по поводу "уничтожения" российского корабля в Азовском море

Новость из будущего

Информация об уничтожении российского крупного десантного корабля в Азовском море 8 июня Силами обороны не действительна. На тот момент в акватории находились несколько суден, но они не пострадали.

Об этом заявил спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"К сожалению, по состоянию на данный момент это новости из будущего, и это обязательно произойдет", — сказал он.

По его словам, сейчас в Азовском море находятся 3 больших десантных и 3 малых ракетных корабля россиян.

"Но информация о поражении одного из них пока не соответствует действительности", — добавил Плетенчук.

Несмотря на большинство информации, курсирующей по сети, фото и видео поражения флота России Силы обороны не подтверждают это.

Спикер подчеркнул, что есть и другие единицы корабельно-катерного состава, "но основа группы — эти 6". Однако они совершили переход с пункта базирования в Новороссийск. Они не были утоплены или повреждены.

Напомним, 8 июня вечером пророссийские паблики начали писать, что беспилотные летательные аппараты атаковали буксир и баржу в Таганрогском заливе. Якобы были повреждены буксир "Инженер Смирнов" и баржа "Секция-179".

Ранее "Телеграф" писал, что РФ могла потерять в Азовском море очередной военный корабль.