"Це обов’язково буде": у ЗСУ висловились щодо "знищення" російського корабля в Азовському морі

Новина з майбутнього

Інформація про знищення російського великого десантного корабля в Азовському морі 8 червня Силами оборони не дійсна. На ту мить в акваторії знаходилось кілька суден, але вони не постраждали.

Про це заявив речник Військово-Морських сил Збройних сил України, начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Дмитро Плетенчук в етері телемарафону.

"На жаль, станом на зараз це новини з майбутнього, і це обов’язково станеться", — сказав він.

За його словами, зараз в Азовському морі знаходяться 3 великі десантні та 3 малі ракетні кораблі росіян.

"Але інформація про ураження одного з них поки що не відповідає дійсності", — додав Плетенчук.

Попри більшість інформації, яка курсує мережею, фото та відео ураження флоту Росії Сили оборони не підтверджують це наразі.

Речник наголосив, що є й інші одиниці корабельно-катерного складу, "але основа групи — ці 6". Проте вони здійснили перехід із пункту базування в Новоросійську. Їх не було потоплено чи пошкоджено.

Нагадаємо, 8 червня ввечері проросійські пабліки почали писати, що безпілотні літальні апарати атакували буксир та баржу в Таганрозькій затоці. Нібито було пошкоджено буксир "Інженер Смирнов" і баржу "Секція-179".

Раніше "Телеграф" писав, що РФ могла втратити в Азовському морі черговий військовий корабель.