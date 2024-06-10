"Ропуха" замість "Бикова": який російський корабель ЗСУ потопили в Азовському морі

Ще один великий десантний корабель проєкту 775 як мінімум виведено з ладу

Під час удару Сил оборони України по російським кораблям в Азовському морі 8 червня було уражено не патрульний корабель проєкту 22160, як вважалося раніше, а значно жирнішу ціль. Українські військові потопили, або ж вивели з ладу черговий великий десантний корабель проєкту 775 (або "Ропуха", як їх класифікують в НАТО).

Про це повідомляє британський телеканал Sky News із посиланням на власне джерело у Силах оборони України. Зазначається, що атака продемонструвала два моменти: росіяни не можуть вільно діяти ані в Чорному, ані в Азовському морях, а виведення корабельного угруповання з Новоросійську стало для ЗСУ справжнім подарунком.

Відомо, що корабель було уражено внаслідок проведеної СОУ скоординованої атаки. Це був ВДК зі складу новоросійського угруповання, а також це вже п'ятий ВДК, який потопили або пошкодили ЗСУ з початку російського повномасштабного вторгнення. Загалом терористи мали у складі Чорноморського флоту сім таких кораблів, не враховуючи вкраденого в України "Костянтина Ольшанського", а всього на початок війни у росіян було 13 ВДК проєктів 1171 та 775.

Телеканал відзначає, що планомірне винищення ВДК має велике значення. Це єдині кораблі, які здатні перевозити військові вантажі до тимчасово окупованого Маріуполя, звідки боєприпаси, жива сила та техніка відправляються на фронт. Кожен знищений ВДК – зрив постачання потрібного російським терористам військового майна та підкріплень.

Нагадаємо, 23 березня у Севастополі, в районі аеродрому Бельбек, а також у Сімферополі пролунали вибухи. Місцеві пабліки в мережі повідомили про прильоти по кораблям окупантів. Повідомлялося про пошкодження кораблів "Ямал" та "Азов". "Телеграф" розповів докладніше про ці кораблі.

14 лютого Генеральний штаб ЗСУ підтвердив знищення російського ВДК "Цезар Куніков" у Чорному морі поблизу берегів тимчасово окупованого Криму. Корабель вибухнув через атаку морських дронів та затонув.

Ударом Збройних сил України по тимчасово окупованій Феодосії у ніч на 26 грудня 2023 року було знищено російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Черговий ВДК Чорноморського флоту красиво вибухнув від удару та розлетівся на уламки: від корабля залишилося тільки дно.

Також у 2023 році знищили російський ВДК "Мінськ", розстрілявши його ракетами у сухому доку. Але першим трофеєм ЗСУ став ВДК "Саратов", який потопили ракетою "Точка-У" в тимчасово окупованому Бердянську 24 березня 2022 року.