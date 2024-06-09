РФ могла втратити в Азовському морі військовий корабель: названо "підозрюваного" (фото, карта)

Окупанти вирішили сховати корабель у Єйську, але…

Російські окупанти могли позбутися ще одного свого корабля. Його атакували безпілотники.

Про це повідомляє моніторинговий паблік "Кримський вітер". За його даними, 9 червня в Азовському морі між Бердянськом та Приморськом було зафіксовано на рейді "кілька суден нецивільного виду". А вже опівночі український БПЛА атакував один із них біля порту Єйськ. Він, попередньо, потонув.

"Вранці вся інформація про атаку була видалена з усіх роспабліків. Схоже, що окупанти вирішили сховати корабель у Єйську, але щось пішло не так. Чекаємо на офіційні повідомлення від ЗСУ", — зазначається в пості.

Також "Кримський вітер" публікує супутникові знімки можливої цілі безпілотників. OSINT-дослідники підрахували, що довжина цього корабля становила 96 метрів (виміряно за супутниковим знімком, точність плюс-мінус кілька метрів). Під такі характеристики підпадають патрульні кораблі проєкту 22160 типу "Василь Биков". Такі кораблі, до речі, ЗСУ вже уражали ще минулого року.

Патрульний корабель класу Василь Биков

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна вперше в історії вразила російський Су-57.