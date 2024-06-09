Ефективний удар ГУР по гордості Росавіації: з'явилися деталі удару по російському Су-57

Можливо, це перша бойова втрата Су-57 в історії

В мережі активно ширяться нібито перші фото пошкодженого російського літака Су-57, який ГУР успішно уразило вчора, 8 червня. Літак дислокувався на аеродромі "Ахтубінськ", який знаходиться за майже 600 кілометрів від лінії фронту.

Світлини ураженого винищувача показав російський паблік Gulagu.net у своєму Телеграм. Проте насправді світлини, на жаль, не відповідають дійсності і є старими. З іншого боку, це не змінює того факту, що удар українськими дронами був вельми ефективним.

"Літак нині не може виконувати бойові завдання та брати участь в атаках проти України", — зазначено в повідомленні.

Крім того, ресурс висвітлив супутникові знімки з наслідками ураження дронами, які раніше вже публікувало ГУР. На них видно дві вирви від вибуху, пошкоджений літак та плями від горіння внаслідок вогневого ураження.

Нагадаємо, 8 червня українські дрони уразили винищувач 5-го покоління Су-57 на аеродромі в Ахтубінську. Це найновіший і один із найдорожчих (2,2 млрд руб.) військових літаків РФ.

Пошкодження літака визнав і близький до військової авіації РФ пропагандистський канал Fighterbomber. За його інформацією, до аеродрому долетіли 3 дрони. Наразі визначається, чи підлягає Су-57 відновленню. У дописі наголошується, що за два роки війни так і не було розв’язане питання з будівництвом ангарів для укриття авіаційної техніки.

"Уламками отримав пошкодження Су-57, зараз визначається чи підлягає він відновленню, чи ні. Якщо ні, це буде перша бойова втрата Су-57 в історії. За ціну лише одного цього Су-57, укриття від БПЛА можна було збудувати всім літакам оперативно-тактичної авіації країни. Зрозуміло, якщо разом з цим не пиз@ить і не роздавати відкати", — пише пропагандистський паблік.

Варто зауважити, що Су-57 дуже сильно піарить роспропаганда, подаючи його як чергову "аналоговнєт вундервафлю". Хоча, за своєю суттю, це такий собі літаючий танк "Армата" — довгобуд (перший макет представили аж 2004 року), якого практично немає в армії з низки причин: складнощі з двигуном, електронікою та дуже висока вартість.

Раніше "Телеграф" детально розповідав про технічні характеристики ураженого літака. Точних даних про кількість цих "сушок" у мережі немає. У російських джерелах зазначено лише про те, що Міноборони РФ планувало закупити 76 таких винищувачів. Однак, їхнє виробництво йшло з проблемами, скільки літаків поставлено до армії – невідомо.