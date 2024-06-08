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Український навчальний літак став кошмаром для російських БПЛА: у мережі з’явилося нове відео

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Як-52 Новина оновлена 08 червня 2024, 19:48
Як-52

У мережі з’явилося ще одне відео полювання Як-52 на російські дрони

Українські військові вкотре використали проти російських безпілотників тренувальний літак Як-52. При цьому він виявився настільки ефективним, що росіяни навіть влаштували на нього полювання.

Нове відео, яке раніше з’явилось у мережі, оцінив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко ("Злий одесит"). За його словами, оскільки на борту Як-52 зброї немає, то екіпаж змушений покладатися на стрільця, який сидить на місці інструктора та використовує ручну стрілецьку зброю.

"Ефективність роботи цього екіпажу вкрай висока і РОВ (російські окупаційні війська, — ред.) навіть влаштували полювання за пілотом і стрільцем, як і за самим бортом. Кілька ударів по Одесі було здійснено з метою знищення саме цього літака та його пілота", — написав він.

За його словами, концепція використання поршневих літаків проти БПЛА відпрацьовується ще з 2022 року, а він сам регулярно виступав за поповнення авіапарку ЗСУ чимось серйознішим за Як-52. Зокрема йдеться про бразильський турбогвинтовий штурмовик SuperTucano або аналоги.

Коваленко додав, що ця концепція дієва у низці областей та обласних центрів, наприклад, у Дніпрі. Однак у Дніпрі вона так і не була реалізована.

Як повідомлялося раніше, за словами спікера Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, окупанти часто використовують розвідувальні дрони, що літають над українськими містами. Збити їх непросте завдання через малих розмірів.

Теги:
#Літак #ППО #Як 52 #Дрони