Український навчальний літак став кошмаром для російських БПЛА: у мережі з’явилося нове відео

У мережі з’явилося ще одне відео полювання Як-52 на російські дрони

Українські військові вкотре використали проти російських безпілотників тренувальний літак Як-52. При цьому він виявився настільки ефективним, що росіяни навіть влаштували на нього полювання.

Нове відео, яке раніше з’явилось у мережі, оцінив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко ("Злий одесит"). За його словами, оскільки на борту Як-52 зброї немає, то екіпаж змушений покладатися на стрільця, який сидить на місці інструктора та використовує ручну стрілецьку зброю.

"Ефективність роботи цього екіпажу вкрай висока і РОВ (російські окупаційні війська, — ред.) навіть влаштували полювання за пілотом і стрільцем, як і за самим бортом. Кілька ударів по Одесі було здійснено з метою знищення саме цього літака та його пілота", — написав він.

За його словами, концепція використання поршневих літаків проти БПЛА відпрацьовується ще з 2022 року, а він сам регулярно виступав за поповнення авіапарку ЗСУ чимось серйознішим за Як-52. Зокрема йдеться про бразильський турбогвинтовий штурмовик SuperTucano або аналоги.

Коваленко додав, що ця концепція дієва у низці областей та обласних центрів, наприклад, у Дніпрі. Однак у Дніпрі вона так і не була реалізована.

Як повідомлялося раніше, за словами спікера Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, окупанти часто використовують розвідувальні дрони, що літають над українськими містами. Збити їх непросте завдання через малих розмірів.