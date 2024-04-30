Винищувачі часів Другої світової проти російських дронів і ракет

Новий метод боротьби не менш ефективний, але при цьому дешевше

Останні дні квітня ознаменувалися використанням, на перший погляд, досить незвичайних засобів ураження для знищення ворожих дронів та ракет. Йдеться про використання навчальних літаків із дозвуковою швидкістю, здатних боротися із цими противниками.

Про це пише військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, використання подібної авіатехніки має безліч переваг.

Як-52 проти Орлана-10

Так, 27 квітня в небі над Одесою був збитий російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10", причому зроблено це було за допомогою літака Як-52, що піднявся в небо. Останній має поршневий двигун, тобто аналогічний тим, на яких воювали під час Другої світової війни і використовується для первинного навчання навичкам пілотування.

На перший погляд Як-52 явно застарів для реалій сучасної війни, але під Одесою він показав, що гарний пілот може з кулеметів знищити набагато технологічніший БПЛА. Як пояснює Олександр Коваленко, незважаючи на свою начебто відсталість, Як-52 має величезну перевагу перед сучасними безпілотниками – швидкість. Так, максимальна швидкість того ж Як-52 становить близько 270 км/год, максимальна швидкість "Орлан-10" — 150 км/год, а крейсерська ще менше — всього 110 кілометрів.

"А загалом, скажу так. Так. Не Embraer EMB 314 Super Tucano (бразильський легкий штурмовик з турбогвинтовим двигуном), але теж непогано, в умовах знищення об’єктів із крейсерською швидкістю 150 км/год", — резюмує експерт.

При цьому аналітик підкреслив, що використання таких літаків для знищення БПЛА набагато краще, ніж більш сучасних реактивних, наприклад, МіГ-29. Оскільки останній занадто дорогий в експлуатації, його ракета коштує дорожче за БПЛА, ще й є ризик втратити літак.

Для чого МіГ-29 і очікувані F-16 підійдуть, так це для боротьби з російськими дозвуковими ракетами типу Х-101/555 і "Калібр" мають швидкість менше 1000 км/год. У той самий час майже всі ракети " повітря — повітря " реактивних літаків мають швидкість щонайменше 1000 км/год, отже здатні наздогнати і збити ракету.

"Дві ескадрильї таких "перехоплювачів" цілком могли б вирішити питання з маневруванням Х-101/555 і КРМБ "Калібр", за певними маршрутами, у повітряному просторі України, у спробі обійти зони покриття ППО. Але, це тільки думки вголос", — зазначає Олександр Коваленко.

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Іллі Євлаша, окупанти часто використовують розвідувальні дрони, що літають над українськими містами. Збити ж їх непросте завдання через їхні малі розміри.