БпЛА точно долетять: росіяни біля кордону з Україною будують новий аеродром (карта)

Аеродром відносно невеликий і має злітно-посадкову смугу

У Бєлгородській області РФ будують новий аеродром, на захід від м. Олексіївка, що на Харківщині. Його розташували на відстані 75 км від кордону України.

Про це заявив OSINT-дослідник RedIntelPanda в мережі X. За його даними, зведення аеродрому фіксують супутники.

"Після зимової відлиги роботи відновилися. 27 квітня 2024 року на злітно-посадковій смузі триває укладання базового шару або самого покриття. Sentinel Hub вимірює злітно-посадкову смугу приблизно на 1800 метрів", — зазначає геодослідник в треді.

Супутникові знімки

Зазначається, що аеродром відносно невеликий. Має злітно-посадкову смугу близько 1800 метрів, але все ж може підтримувати деякі типи літаків. Координати: 50.6612, 38.5694.

Новий аеродром в окупантів

Раніше "Телеграф" писав, що у суботу, 27 квітня, рійськовий аеродром "Кущевськ" у Краснодарському краї та два НПЗ атакували дрони СБУ разом із Силами оборони України. За деякими даними, пошкоджено два винищувачі Су-35. А також внаслідок ударів Збройних Сил України (ЗСУ) 17 квітня по аеродрому в Джанкої на території тимчасово окупованого Криму було знищено ворожі ЗРК, РЛС та іншу техніку.