БпЛА точно долетят: россияне у границы с Украиной строят новый аэродром (карта)

Аэродром относительно небольшой и имеет взлетно-посадочную полосу.

В Белгородской области РФ строят новый аэродром, к западу от г. Алексеевка Харьковской области. Его расположили в 75 км от границы Украины.

Об этом заявил OSINT-исследователь RedIntelPanda в сети X. По его данным, возведение аэродрома фиксируют спутники.

" После зимней оттепели работы возобновились. 27 апреля 2024 года на взлетно-посадочной полосе продолжается укладка базового слоя или самого покрытия. Sentinel Hub измеряет взлетно-посадочную полосу примерно на 1800 метров ", — отмечает геоисследователь в треде.

Спутниковые снимки

Отмечается, что аэродром относительно невелик. Имеет взлетно-посадочную полосу около 1800 метров, но все же может поддерживать некоторые типы самолетов. Координаты: 50.6612, 38.5694.

Новый аэродром у окупантов

Ранее "Телеграф" писал, что в субботу, 27 апреля, российский аэродром "Кущевск" в Краснодарском крае и два НПЗ атаковали дроны СБУ вместе с Силами обороны Украины. По некоторым данным, повреждены два истребителя Су-35. А также в результате ударов Вооруженных Сил Украины (ВСУ) 17 апреля по аэродрому в Джанкое на территории временно оккупированного Крыма были уничтожены вражеские ЗРК, РЛС и другая техника.