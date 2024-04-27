Оккупанты снова потеряли самолеты? В СБУ озвучили подробности ночной атаки на аэродром в России

Российская авиация понесла потери

Военный аэродром "Кущевск" в Краснодарском крае и два НПЗ сегодня ночью атаковали дроны СБУ вместе с Силами обороны Украины. По некоторым данным, повреждены два истребителя Су-35.

Об "Телеграфу" сообщили собственные информированные источники. Официально власти РФ пока никак не прокомментировали новые удары по своим военным объектам.

Совместной атаке СБУ и Сил обороны Украины подверглись два нефтеперерабатывающих завода — Ильский и Славянский. Удар пришелся по ректификационным и атмосферным колоннам заводов. По словам экспертов, это ключевые технологические объекты заводов. А на военном аэродроме оккупанты разместили десятки военных самолетов, РЛС и средства РЭБ.

"После попадания на аэродроме и НПЗ начались пожары и эвакуация персонала. СБУ продолжает эффективно отрабатывать по военным и инфраструктурным объектам в тылу врага, снижая потенциал России для ведения войны. У страны-террориста "хлопок" пылает и будет пылать", — сообщают источники.

В то же время OSINT-расследователи проанализировали видео с аэродрома "Кущеевск" в одноименной станице Краснодарского края. На кадрах видны два российских истребителя Су-35. Вероятно, самолеты получили небольшие повреждения, но для боевой авиации может возникнуть проблема их дальнейшего использования.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Воронеже загорелся важный завод для россиян. Площадь возгорания составила 3000 кв метров.