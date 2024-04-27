Окупанти знову втратили літаки? У СБУ озвучили подробиці нічної атаки на аеродром у Росії

Російська авіація зазнала втрат

Військовий аеродром "Кущевськ" у Краснодарському краї та два НПЗ сьогодні вночі атакували дрони СБУ разом із Силами оборони України. За деякими даними, пошкоджено двох винищувачів Су-35.

Про це "Телеграфу" повідомили власні інформовані джерела. Офіційно влада РФ поки що ніяк не прокоментувала нові удари по своїх військових об’єктах.

Спільну атаку СБУ і Сил оборони України зазнали два нафтопереробні заводи — Ільський і Слов’янський. Удар припав по ректифікаційних та атмосферних колонах заводів. За словами експертів, це є ключові технологічні об’єкти заводів. А на військовому аеродромі окупанти розмістили десятки військових літаків, РЛС та засоби РЕБ.

"Після влучання по аеродрому та НПЗ почалися пожежі та евакуація персоналу. СБУ продовжує ефективно відпрацьовувати по військових та інфраструктурних об’єктах у тилу ворога, знижуючи потенціал Росії для ведення війни. У країни-терориста "бавовна" палає і палатиме", — повідомляють джерела.

Водночас OSINT-розслідувачі проаналізували відео з аеродрому "Кущеєвськ" в однойменній станиці Краснодарського краю. На кадрах видно два російські винищувачі Су-35. Ймовірно, літаки зазнали невеликих пошкоджень, але для бойової авіації може виникнути проблема їх подальшого використання.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Воронежі спалахнув важливий завод для росіян. Площа загоряння становила 3000 кв метрів.