Около российского Краснодара под утро прогремели мощные взрывы: атакованы НПЗ и военный аэродром (видео, обновлено)

Российские власти традиционно лгут о сбитии всех беспилотников

Российский Краснодарский край ночью оказался под атакой беспилотников. Местные насчитали много взрывов, также в одном из городов после прилетов разгорелся сильный пожар; атакованным оказался Славянск-на-Кубани.

Об этом сообщают местные каналы, опубликовавшие видео одного из взрывов. Также в комментариях на атаку неизвестных БПЛА жалуются местные жители.

Официальные российские власти традиционно заявили, что все беспилотники якобы были сбиты, а на одном из мест ударов "горит трава". Однако местные жители со своей стороны пишут, что на самом деле могло прилететь в битумный завод; часть из них считает, что под атакой мог оказаться нефтеперерабатывающий завод или нефтебаза.

Кроме того, сообщается о взрывах в районе Ильского нефтеперерабатывающего завода. Он расположен недалеко от Новороссийска и уже несколько раз попадал под атаки украинских беспилотников.

Обновлено. Также по неподтвержденной информации атакован военный аэродром, расположенный в этом районе – около станицы Кущевская. Удар тоже наносился беспилотниками. В этом месте дислоцируется российская 195-я учебная авиационная бригада.

Напомним, что секретарь СНБО Александр Литвиненко в интервью изданию The Economist назвал удары по российским НПЗ частью стратегии Украины. Ее главная идея состоит в том, чтобы вынудить российского диктатора Путина остановить нападение на наше государство.

Ранее "Телеграф" сообщил, что юридический комитет ПАСЕ вынес свой вердикт по украинским ударам по российским НПЗ. А президент Украины Владимир Зеленский жестко ответил всем на Западе, кому не нравятся удары по российским НПЗ. Он заявил, что международные организации могут осуждать удары по российским территориям после того, как они приедут в Харьков и посмотрят, как люди живут без света и воды.