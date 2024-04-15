Россия оправилась от ударов по НПЗ: иностранные СМИ оценили, сколько мощностей уже восстановлено

Несмотря на быстрые темпы восстановления, в апреле Россия потеряет больше тонн нефти, чем в прошлом месяце

России удалось быстро отремонтировать некоторые из ключевых нефтеперерабатывающих заводов, которые были атакованы БПЛА. Простаивающие НПЗ сократились с почти 14% в конце марта до 10% на данный момент.

Об этом сообщает Reuters. Россия второй по величине в мире экспортер нефти и из-за атак по ее НПЗ увеличились цены на нефть.

Крайняя атака пришлась по заводу "Танеко" 2 апреля и с тех пор, по данным иностранных СМИ, сообщений об успешных ударах по российским НПЗ не было.

"Россия быстро ремонтирует свои нефтеперерабатывающие заводы, несмотря на трудности с получением западных ноу-хау", — отмечает Reuters.

Рязанский завод, который принадлежит "Роснефти", ввел в эксплуатацию ГДУ-4 и основные установки первичной переработки нефти ГДУ-6. Куйбышевский НПЗ ремонтирует после атаки ГДУ-4 и сызранскую ГДУ-5, ранее простаивавшую на ремонте ГДУ-6.

По расчетам Reuters, общие российские мощности по первичной переработке нефти, простаивающие из-за дронов, сократились до 90 500 метрических тонн в сутки (660 000 баррелей в сутки) с примерно 123 800 тонн в сутки (907 000 баррелей в сутки) ранее. При этом общие мощности первичной переработки нефти в России, которые отключены из-за простоев или профилактических работ, ожидаются на уровне 4,4 млн тонн в апреле по сравнению с 4,1 млн тонн в марте.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в США осудили атаки Украины по НПЗ России, а замглавы Пентагона и вовсе назвал их "гражданскими объектами". Иностранные СМИ утверждали, что из-за атак на российские заводы отношения между США и Украиной портятся.