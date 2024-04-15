Росія оговталася від ударів по НПЗ: іноземні ЗМІ оцінили, скільки потужностей уже відновлено

Попри швидкі темпи відновлення, у квітні Росія втратить більше тонн нафти, ніж минулого місяця

Росії вдалося швидко відремонтувати деякі з ключових нафтопереробних заводів, які були атаковані БПЛА. НПЗ, які простоюють, скоротилися з майже 14% наприкінці березня до 10% на цей час.

Про це повідомляє Reuters. Росія другий за величиною у світі експортер нафти та через атаки по її НПЗ збільшилися ціни на нафту.

Крайня атака припала на завод "Танеко" 2 квітня і відтоді, за даними іноземних ЗМІ, повідомлень про успішні удари по російських НПЗ не було.

"Росія швидко ремонтує свої нафтопереробні заводи, попри труднощі з отриманням західних ноу-хау", — зазначає Reuters.

Рязанський завод, який належить "Роснефті", ввів в експлуатацію ГДУ-4 та основні установки первинного перероблення нафти ГДУ-6. Куйбишевський НПЗ ремонтує після атаки ГДУ-4 і сизранську ГДУ-5, ГДУ-6, яка раніше простоювала на ремонті.

За розрахунками Reuters, загальні російські потужності з первинного перероблення нафти, що простоюють через дрони, скоротилися до 90 500 метричних тонн на добу (660 000 барелів на добу) з приблизно 123 800 тонн на добу (907 000 барелів на добу) раніше. При цьому загальні потужності первинного перероблення нафти в Росії, які відключені через простої або профілактичні роботи, очікуються на рівні 4,4 млн тонн у квітні порівняно з 4,1 млн тонн у березні.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в США засудили атаки України з НПЗ Росії, а заступник голови Пентагону взагалі назвав їх "громадянськими об’єктами". Іноземні ЗМІ стверджували, що через атаки на російські заводи відносини між США та Україною псуються.