Чергова атака на НПЗ у Росії: вибухи через дрони пролунали у Ростовській області

Губернатор регіону дещо приховав

В ніч на п’ятницю, 12 квітня 2024 року, чотири дрони атакували Новошахтинський нафтопереробний завод (НПЗ) у Ростовській області. Місцева влада заявила, що усі безпілотники були збиті.

Уламки одного з дронів впали на території Новошахтинського НПЗ. Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA з посиланням на власні джерела.

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Інформацію про атаку чотирьох безпілотників на Новошахтинськ повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв. Ніби вони усі були збиті. Без постраждалих і жертв.

Губернатор не назвав об’єкт, який атакували дрони. Що це саме Новошахтинський НПЗ журналістам проєкту ASTRA повідомили в екстрених службах Ростовської області.

Нагадаємо, що за останні місяці удари дронів по російських НПЗ почастішали. І це вже призвело до неприємних наслідків для Кремля, бо довелось обмежити експорт нафтопродуктів. Гроші від продажу енергоресурсів частково йдуть у воєнний бюджет РФ, тому скорочення доходів вигідно для України.

Проте це не подобається також США. Американські чиновники офіційно заявляли, що не підтримують удари по НПЗ Росії. Український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар пояснив, чому США займають саме таку позицію. Справа у великих сумах і не тільки.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна має право бити по російських енергетичних об’єктах. Він назвав НПЗ законними цілями.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дрони атакували один з найбільших НПЗ у Росії. Це один з нових заводів, який був побудований на початку 2000-х років.