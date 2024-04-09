Дрони ГУР навів Путін: в атаці на російський навчальний авіацентр знайшли кумедний момент

З’ясувалося, хто став навідником на навчальний авіацентр у Росії

Навідником удару по навчальному авіаційному центру у Воронезькій області став сам російський диктатор Володимир Путін. Він особисто продемонстрував ГУР, де РФ тренує своїх пілотів для ударів по Україні.

Про це написав нардеп Олексій Гончаренко. Пост із цього приводу з’явився на його Телеграм-каналі.

"До речі, думаю, це не секрет. Навідником цього центру виступив Володимир Путін. Він там був нещодавно і вчився літати. Дякую, Володю. Дуже допоміг", — написав нардеп.

Нагадаємо, що в ніч на 9 квітня ударні дрони атакували авіаційний центр у Воронезькій області. У Міноборони РФ заявили, що БПЛА було збито. Однак російські ЗМІ пишуть про влучення обох безпілотників. Внаслідок удару пошкоджено будівлю та вікна навчального закладу. За інформацією LIGA.net, атака — "успішна операція Головного управління розвідки Міноборони".

У мережі також опубліковано відео з камер спостереження поблизу Борисоглібського навчального авіаційного центру підготовки льотного складу імені В. П. Чкалова, встановлених за кількасот метрів від місця влучення. На кадрах видно дим з боку авіацентру після вибухів і чути автоматні черги, адже росіяни намагалися збити дрони.

Варто зазначити, що незадовго до удару Володимир Путін відвідав цей центр. Його візит транслювали на всіх федеральних каналах. У сюжеті росЗМІ показали, що саме у цьому центріготують військових льотчиків

Довідка

Центр бойового застосування льотного складу існує вже 45 років. На його базі розробляються та вдосконалюються тактичні прийоми бойового застосування армійської авіації, проходить підготовка та підвищення кваліфікації військових фахівців, а також цивільного авіаційного персоналу, який експлуатує гелікоптери. З 2014 р. навчальний заклад включено до складу частин, які безпосередньо підпорядковані головнокомандувачу Повітряно-космічними силами.

Раніше "Телеграф" писав, що українські безпілотники вдарили по Нижньокамську та особливій економічній зоні "Елабуга", на території якої збираються іранські дрони "Шахед", у Татарстані.